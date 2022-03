Covid: altri 1.086 bresciani positivi, contagi in 160 Comuni

Quarto giorno consecutivo con più di mille casi, ma nessun decesso. La pandemia non è certo sconfitta, ma ci sono evidenti segnali che la situazione sia in miglioramento, soprattutto per quanto riguarda ricoveri e decessi. Al Civile di Brescia infatti le persone in terapia intensiva per covid sono solo due, mentre sono 95 quelle nei reparti normali. Il quotidiano Bresciaoggi inoltre riporta il dato dei decessi da inizio mese: nel 2022 sono, al momento, 20, mentre lo scorso anno 2021 a marzo furono ben 488.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.677 i nuovi positivi (ieri erano 9.300, qui il report completo). Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9). A fronte di 69.352 tamponi effettuati, la percentuale di nuovi positivi è del 12,5%.

I dati:

i tamponi effettuati: 69.352, totale complessivo: 34.555.959

i nuovi casi positivi: 8.677

in terapia intensiva: 43 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 956 (-9)

i decessi, totale complessivo: 39.162 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.940 di cui 1.338 a Milano città;

Bergamo: 510;

Brescia: 1.086;

Como: 535;

Cremona: 246;

Lecco: 271;

Lodi: 135;

Mantova: 409;

Monza e Brianza: 820;

Pavia: 431;

Sondrio: 121;

Varese: 848.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 160 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: