Variante Delta, esplodono i contagi: i nuovi casi Comune per Comune

Continua la risalita dei contagi anche in Lombardia, causa variante Delta e non solo: circa l'85% dei nuovi positivi non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. In provincia di Brescia sono 36 i contagiati delle ultime 24 ore, 255 negli ultimi sette giorni (mai così tanti dal 12 giugno): il 7 luglio scorso erano 51, la crescita è del 400% in meno di 20 giorni. L'aumento su base settimanale è del 78,3%, rispetto ai 143 positivi totali dal 12 al 18 luglio.

Sono 461 i nuovi positivi in Lombardia: 3.418 negli ultimi sette giorni con una media di 488 contagi al giorno, in crescita del 2,7% sui sette giorni e del 7% sui sette giorni precedenti. Nel Bresciano si contano, in media, 36 casi al giorno (al 7 luglio erano 7) in crescita del 2,9% sui sette giorni e del 5,9% sui sette giorni precedenti.

La buona notizia è che per ora sono stabili i ricoveri in ospedale. Nelle strutture della Lombardia si contano 177 pazienti Covid ricoverati di cui 27 in gravi condizioni in terapia intensiva. Il 24 luglio erano 179 i ricoverati totali, il 19 luglio erano 168, il 16 luglio 173. Come sempre, i grafici a fondo pagina.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nuovi positivi in 28 Comuni bresciani. Nel dettaglio:

3 a Palazzolo sull'Oglio,

2 a Brescia, Adro, Ghedi, Nave, Rovato, Salò,

1 a Berlingo, Botticino, Calvisano, Capriano del Colle, Castegnato, Castenedolo, Castrezzato, Coccaglio, Collebeato, Corte Franca, Fiesse, Flero, Gavardo, Lonato, Lumezzane, Montichiari, Padenghe, Paderno Franciacorta, Pezzaze, Provaglio d'Iseo e Soiano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia