Covid: 1.438 bresciani nuovi positivi nel giorno di Natale, la situazione

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino di Natale, i nuovi positivi sono 17.332 - nuovo record - a fronte di 220.284 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagiati si attesta al 7,8%, in lieve aumento rispetto al dato di ieri (qui il report completo).

I numeri dagli ospedali: nei reparti ordinari ci sono 1.401 ricoverati covid - in aumento di una unità rispetto a venerdì -, mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono 178, 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La Lombardia si avvicina insomma alla zona gialla.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: i morti nell'ultima giornata sono 38, con il tragico bilancio da inzio epidemia arrivato a 34.925 vittime.

Nel Bresciano, i nuovi casi si attestano a 1.438, contro i 1.070 del giorno prima, già in forte aumento rispetto agli 844 delle 24 ore precedenti.

I nuovi casi per provincia:

Milano 7.340

Bergamo 1.231

Brescia 1.438

Como 888

Vremona 607

Lecco 374

Lodi 492

Mantova 388

Monza e Brianza 1.515

Pavia 807

Sondrio 162

Varese 1.558

