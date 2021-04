Covid bollettino Lombardia 26 aprile: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di lunedì 26 aprile, in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) , e le normali ospedalizzazioni (-62) ma si piangono altri 31 morti. Con 16.993 tamponi effettuati, sono 872 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un rapporto positivo/tamponi che si attesta a 5,1%. I guariti/dimessi sono 5.499.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 16.993 (di cui 13.582 molecolari e 3.411 antigenici) totale complessivo: 9.277.607

- i nuovi casi positivi: 872 (di cui 56 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 710.637 (+5.499), di cui 3.838 dimessi e 706.799 guariti

- in terapia intensiva: 601 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.824 (-62)

- i decessi, totale complessivo: 32.688 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 336 di cui 125 a Milano città;

Bergamo: 106;

Brescia: 107;

Como: 64;

Cremona: 30;

Lecco: 22;

Lodi: 5;

Mantova: 20;

Monza e Brianza: 98;

Pavia: 32;

Sondrio: 4;

Varese: 21.