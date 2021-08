Covid, in 24 ore un morto e 96 contagi: i nuovi casi Comune per Comune

La prima triste notizia è che si torna a morire di Covid, dopo settimane, anche in provincia di Brescia: la vittima – un uomo residente a Gussago – era da qualche tempo ricoverata al Civile. La seconda notizia è che così tanti positivi in un solo giorno (in tutto 96 nelle ultime 24 ore) non si registravano dal 23 maggio scorso. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sull'andamento della pandemia.

Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia

Nel Bresciano nonostante l'impennata di casi la curva è stabile, ma in lieve rialzo: 437 i casi degli ultimi sette giorni, con una media di 62 positivi al giorno, in crescita dell'1,6% sui sette giorni (martedì era +5,2%, lunedì +7,4%) e del 6,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 35 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (è ancora meno della metà rispetto al dato nazionale, che supera i 70).

In tutta la Lombardia sono 605 i nuovi positivi: 3.400 negli ultimi sette giorni con una media di 486 casi al giorno, in calo dell'1,8% sui sette giorni (martedì era +4,2%, lunedì +1,9%) ma in crescita del 2,3% sui sette giorni precedenti. Il saldo dei ricoveri in ospedale aumenta di un'altra decina di unità: ad oggi sono 383 i pazienti Covid ricoverati in tutta la ragione, di cui 43 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 49 Comuni. Nel dettaglio: