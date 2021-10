Covid: 42 contagiati nel Bresciano, i nuovi casi Comune per Comune

Effetto Green Pass, prima di tutto: e poi, forse, anche i primi freddi d’autunno. Ma ad oggi la situazione è invariata: nessun aumento dei ricoveri Covid in ospedale, anzi. I numeri dell’ultimo bollettino reso noto dalla Regione: sono 42 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 340 in sette giorni con una media di 49 casi al giorno, in aumento del 2,1% sui sette giorni (sabato era +6,2%, venerdì +4,6%) e dell’8,9% sui sette giorni precedenti. L’incidenza si attesta a quota 27 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 393 i positivi delle ultime 24 ore: 2.528 in sette giorni con una media di 361 casi al giorno, in aumento del 4% sui sette giorni (sabato era -1,7%, venerdì +3,8%) e del 2,3% sui sette giorni precedenti. E’ ancora più netta la variazione considerando i dati settimana per settimana: a Brescia +32,3% di contagi (da 257 a 340) confrontando la settimana dall’11 al 17 ottobre con quella appena conclusa, +27% in tutta la Lombardia (da 1.990 a 2.528).

Stabili, dicevamo, gli ospedali: al 24 ottobre si contano 324 pazienti Covid ricoverati, di cui 48 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 25 Comuni. Nel dettaglio:

8 a Brescia,

6 a Desenzano del Garda

2 a Mazzano, Ospitaletto, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, San Gervasio,

1 a Artogne, Berlingo, Brione, Capriano del Colle, Cazzago San Martino, Chiari, Cologne, Comezzano Cizzago, Lumezzane, Manerba, Moniga, Montichiari, Rovato, San Felice, Toscolano Maderno, Villa Carcina, Villanuova e Zone.

