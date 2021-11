Covid: 261 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

Lo scudo dei vaccini, per ora, regge. Stabili i ricoveri e ancora a rilento il rialzo della curva pandemica: sono queste le evidenze raccolte nell'ultimo bollettino regionale, in cui si registra un totale di 2.207 positivi in Lombardia, 11.338 in sette giorni con una media di 1.620 casi al giorno, in aumento del 3,2% sui sette giorni (martedì era +2,4%, lunedì +1,5%) e del 5,7% sui sette giorni precedenti.

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

Nel Bresciano sono 261 i contagiati, mai così tanti dalla fine di aprile: 1.339 in sette giorni con una media di 191 casi al giorno, in aumento del 2,7% sui sette giorni (martedì era +2,7%, lunedì +1,1%) e del 3,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 107 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Ricoveri in stallo, dopo giorni di risalita: al 24 novembre sono 801 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 803, lunedì 751) e di questi 72 sono in gravi condizioni in terapia intensiva (l'occupazione di posti letto si attesta intorno all'11% in area medica e al 4,5% in terapia intensiva). Sono 13 i decessi per Covid in Lombardia, in 24 ore: tra questi anche un 93enne di Provaglio d'Iseo.

I nuovi contagi Comune per Comune

In tutta la provincia si registrano nuovi positivi in 81 Comuni. Nel dettaglio:

57 a Brescia,

23 a Chiari,

11 a Orzinuovi,

9 a Desenzano, Montichiari,

7 a Salò,

6 a Lonato,

5 a Ghedi, Rovato,

4 a Castegnato, Concesio, Gardone Riviera, Rezzato, Travagliato, Trenzano, Villa Carcina,

3 a Borgo San Giacomo, Capriano del Colle, Gavardo, Gussago, Paderno Franciacorta, Palazzolo, Provaglio d'Iseo, Sirmione, Toscolano Maderno, Vobarno,

2 a Angolo Terme, Bagnolo Mella, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Castenedolo, Cellatica, Coccaglio, Collebeato, Cologne, Gargnano, Iseo, Nave, Pontevico, Roè Volciano, Roncadelle, Visano,

1 a Adro, Bione, Breno, Capriolo, Carpenedolo, Castelcovati, Castelmella, Castrezzato, Cazzago San Martino, Darfo Boario Terme, Erbusco, Gambara, Gardone Valtrompia, Gianico, Idro, Isorella, Leno, Lumezzane, Manerba, Mazzano, Muscoline, Niardo, Nuvolento, Offlaga, Padenghe, Paratico, Poncarale, Prevalle, Quinzano, San Zeno, Sarezzo, Sulzano, Torbole Casaglia, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia e Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia