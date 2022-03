Covid: 2 morti e altri 1.103 bresciani positivi, contagi in 156 Comuni

Non si ferma la risalita dei contagi Covid, anche se a Brescia e in Lombardia la spinta sembra stia già rallentando. I numeri del bollettino regionale reso noto giovedì sera: sono 1.103 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 6.524 in sette giorni con una media di 932 casi al giorno, in aumento del 2,6% sui sette giorni (mercoledì era +3,5%) e del 6,3% sui sette giorni precedenti (mercoledì era +8%). L’incidenza sale a quota 523 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.300 i nuovi positivi, 56.066 in sette giorni con una media di 8.009 contagi al giorno, in aumento del 2,3% sui sette giorni (mercoledì era +1,9%) e del 4,3% sui sette giorni precedenti (mercoledì era +5,5%). Stabile la situazione negli ospedali, con i ricoveri in rialzo di poche unità: al 23 marzo sono 1.006 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 987) e di questi 41 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine altre 34 vittime di coronavirus nelle ultime 24 ore: due in provincia di Brescia, a Bagnolo Mella e Gussago.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 156 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: