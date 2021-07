37 nuovi casi e tre ricoveri in ospedale: i contagi Comune per Comune

La tendenza è chiara, ma lo è altrettanto la consapevolezza che i vaccini funzionano. Con i dati di sabato 24 luglio viene confermata l'ipotesi, avanzata ieri, che i nuovi casi settimanali di positività nella nostra provincia sono più che triplicati rispetto a inizio mese. Allo stesso tempo, Regione Lombardia evidenzia che addirittura l'85% del nuovi positivi è non vaccinato, il 9% ha ricevuto solo una dose e solo il 6% ha concluso il ciclo vaccinale. Il 90% dei nuovi positivi ha meno di 50 anni, il 42% meno di 18.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 24 Comuni (l'elenco è riportato sul Giornale di Brescia). Nel dettaglio:

5 a Brescia

4 a Castel Mella

3 a Desenzano del Garda

2 a Bovezzo, Corte Franca e Roncadelle

1 a Angolo Terme, Bedizzole, Borgosatollo, Cologne, Edolo, Erbusco, Gussago, Iseo, Lonato del Garda, Offlaga, Palazzolo sull'Oglio, Pompiano, Pozzolengo, Rovato, San Zeno Naviglio, Sirmione, Toscolano Maderno e Travagliato.

La situazione in Lombardia

Nessun nuovo decesso, terapie intensive stabili e ricoveri in lieve aumento. Questo il quadro della pandemia al 24 luglio, quando i nuovi positivi individuati in Lombardia sono stati 574 su un totale di 40.206 tamponi effettuati. A divulgare il bollettino con i nuovi dati, come di consueto, il Ministero della Salute.

Negli ospedali lombardi nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi ingressi nei reparti di rianimazione, che al momento curano 27 pazienti in totale; mentre risultano +11 i ricoveri non gravi associati al covid, per un totale di 153 persone in cura a causa del virus.

Ricoverati Covid in Lombardia