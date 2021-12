Covid: 1.070 bresciani contagiati

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-8) ma aumentano quelli in terapia intensiva (+6). A fronte di 208.288 tamponi effettuati, sono 16.044 i nuovi positivi, pari al 7,7%, in aumento rispetto al 6,2% della rilevazione precedente. Questa la fotografia della pandemia nella nostra regione alla vigilia di Natale. A livello locale, nel Bresciano è stata sfondata la soglia dei mille casi giornalieri, con il conteggio che si è fermato a 1.070. 24 ore prima erano stati 844 (qui il report completo).

La situazione in Lombardia

Se a livello nazionale la presenza della variante Omicron si attesta al 28,2%, in regione il dato medio dovrebbe essere intorno al 40-50 per cento, con dati non omogenei nelle diverse province. Purtroppo le previsioni per le prossime settimane non sono rosee: nel prossimo mese secondo Alberto Gerli (già membro del Cts di Mario Draghi) le cui parole sono riportate sul quotidiano Bresciaoggi, potremmo arrivare un numero di contagi giornalieri compreso tra 30 e 80mila

I dati in Lombardia:

i tamponi effettuati: 208.288, totale complessivo: 23.747.379

i nuovi casi positivi: 16.044

in terapia intensiva: 168 (+6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.400 (-8)

i decessi, totale complessivo: 34.887 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 7.033 di cui 3.158 a Milano città;

Bergamo: 993;

Brescia: 1.070;

Como: 836;

Cremona: 333;

Lecco: 302;

Lodi: 468;

Mantova: 340;

Monza e Brianza: 1.399;

Pavia: 716;

Sondrio: 190;

Varese: 1.565.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia