Covid, 170 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Pochi i tamponi, pochissimi i contagi. Sono 170 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, mai così pochi nel 2022: 3.250 in sette giorni con una media di 464 casi al giorno, in calo dell'1,9% sui sette giorni e del 7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, in calo, si attesta a quota 260 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, mai così bassa quest'anno (ma ai livelli dei primi di marzo).

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 972 i nuovi positivi, mai così pochi quest'anno: 25.315 in sette giorni con una media di 3.616 casi al giorno, in calo dell'1,8% sui sette giorni e del 5,9% sui sette precedenti. La situazione negli ospedali: al 23 maggio sono 778 i pazienti Covid ricoverati (una soglia l'anno scorso raggiunta verso meta giugno).

Infine, i decessi: si segnalano solo 4 morti per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, ancora nessuna vittima nel Bresciano. La media mobile è ora di poco inferiore ai 16 morti al giorno, negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 68 Comuni. Nel dettaglio:

35 a Brescia,

15 a Montichiari,

8 a Nave,

5 a Cazzago San Martino,

4 a Desenzano, Flero, Lumezzane, Rezzato,

3 a Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Concesio, Erbusco, Leno, Orzinuovi,

2 a Botticino, Castegnato, Castrezzato, Gavardo, Manerba, Mazzano, Palazzolo, Paratico, Passirano, Rodengo Saiano, San Zeno, Torbole Casaglia, Travagliato, Verolanuova, Villa Carcina,

1 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bedizzole, Berzo Demo, Borgosatollo, Calvagese, Capriano del Colle, Carpenedolo, Casto, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Gambara, Gardone Valtrompia, Gargnano, Mairano, Malonno, Manerbio, Moniga, Monno, Montirone, Niardo, Odolo, Ospitaletto, Pavone Mella, Pian Camuno, Piancogno, Quinzano, Roncadelle, Sale Marasino, Salò, San Paolo, Sarezzo, Serle, Vestone, Vobarno.

