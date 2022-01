Covid, 3.122 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

Nella giornata di domenica 23 gennaio, sono state trovate altre 21.700 persone positive al covid in Lombardia, i casi – 9.464 in meno rispetto a sabato – sono emersi analizzando 162678 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 13.34%.

In tutta la regione, nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva: adesso sono 267 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nei reparti di rianimazione (7 in meno rispetto a sabato). In una sola giornata, sono diminuiti di 65 unità i posti letto occupati dai malati in condizioni non critiche, scendendo a un totale di 3.396. Attualmente, dunque, sono ricoverati complessivamente 3.663 pazienti covid (72 in meno).

Le persone che si sono negativizzate sono state 39.966; in totale, i lombardi guariti sono ora 1.437.392. Si allunga la scia di morte provocata dal virus che – nell'arco di 24 ore – ha ucciso altre 67 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 36.527.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi contagi sono stati 3.122. La scorsa settimana (17-23 gennaio), sono stati in tutto 30.253, con una decrescita del 6% rispetto a quella precedente e del 9,7% rispetto a quella del 3-9 gennaio: i dati sembrano confermare come l'ondata omicron abbia raggiunto il suo picco, iniziando ora un lento scemare.

Questi i Comuni più colpiti dal virus nelle ultime 24 ore: