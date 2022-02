Covid, 669 bresciani contagiati e un morto: nuovi casi in 150 Comuni

Dopo settimane di discesa repentina, da qualche giorno la curva del contagio sembra essersi stabilizzata (comunque al ribasso): poco male, in quanto la stragrande maggioranza dei nuovi positivi è sintomatica o paucisintomatica, soprattutto per via di vaccini e terze dosi, ed è ormai ampiamente superato il picco dei ricoveri e dei decessi. Senza drammatiche conseguenze, come invece successo fino all'anno scorso. Tanto che perfino il premier Mario Draghi ha di fatto annunciato la fine dell'emergenza.

I numeri del bollettino regionale diffuso mercoledì sera. Sono 669 i nuovi positivi bresciani, 4.717 in sette giorni con una media di 674 casi al giorno, in calo dello 0,9% sui sette giorni (martedì era -3,9%, lunedì -0,3%) e del 4,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 378 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.534 i nuovi positivi, 35.547 in sette giorni con una media di 5.078 casi al giorno, in calo dell'1,2% sui sette giorni e del 2,8% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 23 febbraio sono 1.331 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.409, lunedì 1.483) e di questi 130 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sul fronte dei decessi, nelle ultime 24 ore si segnalano altri 18 morti Covid in Lombardia: la media mobile degli ultimi sette giorni è di poco oltre i 42 morti al giorno. Fino a che punto tale numero può essere considerato socialmente accettabile? Di certo non lo sarà mai, per coloro che perdono i loro cari. Un solo decesso in provincia di Brescia: una donna di 90 anni che abitava in città.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in circa 150 Comuni. Questi i più contagiati:

103 a Brescia,

22 a Desenzano, Leno,

20 a Concesio,

12 a Bedizzole, Castenedolo, Manerbio, Rovato,

11 a Ghedi,

10 a Botticino, Calcinato, Erbusco, Montichiari,

9 a Nave,

8 a Cellatica, Gavardo, Gussago, Orzinuovi, Palazzolo, Pontevico,

7 a Castrezzato, Chiari, Lonato, Mazzano, Quinzano, Sarezzo,

6 a Bovezzo, Castelmella, Cazzago San Martino, Passirano, Poncarale, Rezzato, Travagliato, Villa Carcina, Villanuova,

5 a Adro, Bassano Bresciano, Borgosatollo, Coccaglio, Corte Franca, Gardone Riviera, Iseo, Ospitaletto, Sirmione.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia