Covid, 29 contagi in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Probabilmente esaurito l'effetto Ferragosto, con due giorni di tracciamento a ranghi ridotti, si segnala una nuova inversione di tendenza nella curva del contagio, che torna a salire sia a Brescia che nel resto della Lombardia (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Sono 29 i nuovi positivi nella nostra provincia, ma che portano a 403 i casi negli ultimi sette giorni, con una media di 58 nuovi casi al giorno, in crescita del 7,4% sui sette giorni e del 3,6% sui sette giorni precedenti.

L'incidenza si attesta a quota 32 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Eppure la settimana si era conclusa con segnali più confortanti: 376 i positivi bresciani dal 16 al 22 agosto, in calo del 17,5% rispetto ai 456 della settimana precedente (dal 9 al 15). Così anche in Lombardia, con 3.260 positivi nella settimana appena conclusa e il 15,1% in meno rispetto ai 3.842 della precedente.

La situazione in Lombardia

Ma la curva, come detto, è tornata a salire: 200 i positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore, 3.322 negli ultimi sette giorni con una media di 475 casi al giorno, in crescita dell'1,9% sui sette giorni e del 4,4% sui sette giorni precedenti. In crescita (lieve) anche la pressione sugli ospedali: ad oggi sono 363 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e di questi 43 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 18 Comuni. Nel dettaglio:

5 a Bagnolo Mella,

4 a Montichiari,

3 a Brescia,

2 a Carpenedolo, Flero,

1 a Bedizzole, Botticino, Castenedolo, Cazzago San Martino, Concesio, Leno, Mairano, Mazzano, Nave, Pompiano, Rezzato, Roccafranca e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia