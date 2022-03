Covid, è una nuova ondata: un morto e 1.368 bresciani contagiati

Un salto indietro di un mese e mezzo: era dall'8 febbraio scorso che a Brescia e in Lombardia non si registravano così tanti contagi Covid in un solo giorno. Nessuna emergenza, sia chiaro, così come non lo è stata tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022: questo grazie alla corposa campagna vaccinale, che nella nostra regione ha portato quasi il 90% della popolazione over 12 a completare il ciclo vaccinale. Un dato tra i migliori d'Europa, e gli effetti si vedono anche nel confronto con il resto del territorio italiano. Resistere, rinascere: la primavera intanto, tarda ad arrivare.

Questi i numeri del bollettino regionale diffuso martedì sera. Sono 1.386 i bresciani positivi in 24 ore, 6.139 in sette giorni con una media di 877 casi al giorno, in aumento del 4,3% sui sette giorni (lunedì era +0,7%, domenica +3,9%) e del 5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza è salita a quota 492 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 11.378 i nuovi positivi, 53.753 in sette giorni (mai così tanti dal 12 febbraio) con una media di 7.679 casi al giorno, in aumento del 3,5% sui sette giorni e del 3,9% sui sette giorni precedenti. Stabile anche se in lieve rialzo il totale dei ricoverati: al 22 febbraio sono 979 i ricoverati Covid in tutta la regione (lunedì erano 956, domenica 931) e di questi 45 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 17 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media di 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni: una vittima anche nel Bresciano, una donna di 88 anni che abitava a Capriolo.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 171 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

220 a Brescia,

33 a Desenzano,

31 a Gussago,

29 a Montichiari,

24 a Bagnolo Mella,

23 a Castelmella, Rodengo Saiano,

21 a Rezzato,

20 a Erbusco,

19 a Lonato, Travagliato,

18 a Iseo, Lumezzane,

17 a Botticino,

16 a Chiari, Nave, Rovato,

15 a Bedizzole, Concesio, Montirone, Roncadelle, Salò,

14 a Azzano Mella, Bagolino, Capriolo, Darfo Boario Terme, Villa Carcina,

13 a Borgosatollo, Corte Franca, Gardone Valtrompia, Ghedi, Palazzolo, Pontevico,

12 a Castenedolo, Cologne, Manerbio,

11 a Leno, Poncarale, Roè Volciano, San Zeno, Sirmione, Toscolano Maderno,

10 a Verolanuova.

