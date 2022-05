Covid, in un giorno 267 bresciani contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Il calo è ormai consistente, e costante. Sono 267 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 3.313 in sette giorni con una media di 473 casi al giorno, in calo del 5,2% sui sette giorni (sabato era -6,9%, venerdì -4,5%) e dell'11,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 267 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.276 i nuovi positivi, 25.783 in sette giorni con una media di 3.683 contagi al giorno, in calo del 4,2% sui sette giorni e del 9,9% sui sette precedenti. La situazione negli ospedali: al 22 maggio sono 804 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 830, venerdì 865) e di questi 34 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 4 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, con una media mobile di 18 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 89 Comuni. Nel dettaglio:

39 a Brescia,

10 a Desenzano,

9 a Bedizzole,

7 a Chiari, Erbusco,

6 a Concesio, Gussago, Montichiari,

5 a Flero, Lonato, Lumezzane, Nave, Sarezzo,

4 a Corte Franca, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Ghedi, Mazzano, Ospitaletto, Pian Camuno, Piancogno, Remedello, Rodengo Saiano, Roncadelle, San Felice, Sirmione, Travagliato,

3 a Bagnolo Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castenedolo, Cologne, Gavardo, Gottolengo, Marcheno, Poncarale, Torbole Casaglia, Urago d'Oglio, Vezza d'Oglio, Villa Carcina,

2 a Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Castelcovati, Castelmella, Cellatica, Comezzano Cizzago, Gargnano, Iseo, Malonno, Milzano, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Salò, Tavernole sul Mella, Toscolano Maderno, Vobarno,

1 a Azzano Mella, Borno, Bovezzo, Breno, Calcinato, Calvisano, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Cazzago San Martino, Cividate Camuno, Collebeato, Edolo, Gardone Riviera, Limone, Mairano, Manerbio, Moniga, Monticelli Brusati, Nuvolera, Offlaga, Orzinuovi, Padenghe, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Prevalle, Rezzato, Roè Volciano, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Verolavecchia, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia