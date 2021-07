I casi aumentano ma gli ospedali tengono: 42 positivi, i contagi Comune per Comune

Inesorabile, la curva dei contagi continua a salire anche in Lombardia e in provincia di Brescia: è la variante Delta, probabilmente ora già preponderante in tutto il territorio regionale. Sono 42 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 211 totali negli ultimi sette giorni (mai così tanti dal 15 giugno) con una media di 30 nuovi casi al giorno, in crescita dell'11,1% sui sette giorni e del 20% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia (anche in ospedale)

L'incidenza bresciana, calcolata su 1,266 milioni di abitanti, si attesta a quota 17 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Sono invece 513 i nuovi positivi in Lombardia, 2.898 in sette giorni (mai così tanti dai primi di giugno) con una media di 414 casi al giorno, in crescita del 4,8% sui sette giorni e del 10,4% sui sette giorni precedenti.

La buona notizia è che gli ospedali non risentono (almeno per ora) dell'aumento dei contagi: 163 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia, di cui 28 in gravi condizioni in terapia intensiva. Per la cronaca, mercoledì erano 160 totali (di cui 28 in t.i.) e martedì 167 (di cui 28 in t.i.). Negli ultimi tre giorni si contano solo quattro decessi per coronavirus.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 26 Comuni. Nel dettaglio:

10 a Brescia,

5 a Desenzano del Garda,

3 a Toscolano Maderno,

2 a Sirmione,

1 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bedizzole, Chiari, Cologne, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Isorella, Leno, Lonato, Lumezzane, Mazzano, Monticelli Brusati, Nave, Orzinuovi, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Quinzano d'Oglio, Sabbio Chiese, Soiano e Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia