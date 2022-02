Covid, 893 bresciani contagiati e 3 morti: dove abitavano le vittime

Si conferma la tendenza degli ultimi giorni: la curva del contagio continua a scendere, ma più lentamente. E' l'unico indicatore, per ora, ad aver rallentato la sua rotta: vero, è in lieve rialzo la media mobile dei decessi negli ultimi sette giorni (martedì sopra 42, lunedì era sopra 39), ma comunque stabile; e in ospedale sono 1.409 i pazienti Covid ricoverati (137) in terapia intensiva, ma un migliaio in meno che una dozzina di giorni fa. E' quanto si evince dall'ultimo bollettino Covid di Regione Lombardia, reso noto martedì sera.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

E nella nostra provincia? Sono 893 i positivi nelle ultime 24 ore, 4.762 in sette giorni con una media di 680 casi al giorno, in calo del 3,9% sui sette giorni (lunedì era -0,3%, domenica -3,1%) e del 4,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 382 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 7.146 i nuovi positivi, 35.977 in sette giorni con una media di 5.140 casi al giorno, in calo dell'1,7% sui sette giorni e del 2,1% sui sette giorni precedenti. Sono 53 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, di cui 3 in provincia di Brescia: le vittime abitavano in città, a Borgo San Giacomo e a Lumezzane.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 166 Comuni. Questi i più contagiati:

109 a Brescia,

20 a Desenzano, Toscolano Maderno,

19 a Gussago,

17 a Concesio, Ospitaletto,

16 a Carpenedolo, Gavardo, Montichiari, Travagliato,

14 a Bagnolo Mella, Rudiano,

13 a Erbusco, Nave,

12 a Palazzolo,

11 a Bedizzole, Calcinato, Castenedolo, Chiari, Coccaglio, Iseo, Rovato,

10 a Bovezzo, Leno, Rodengo Saiano, Villanuova,

9 a Adro, Castegnato, Manerbio,

8 a Dello, Ghedi,

7 a Gottolengo, Isorella, Lonato, Lumezzane, Manerba, Mazzano, Montirone, Orzinuovi, Polaveno, Polpenazze, Poncarale, Salò, Vestone, Villa Carcina, Vobarno,

6 a Caino, Capriolo, Castelmella, Corte Franca, Nuvolento, Pontevico, Pozzolengo, Rezzato,

5 a Barbariga, Calvagese, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Odolo, Quinzano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia