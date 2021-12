Covid: a Brescia 823 contagiati e 2 morti, i nuovi casi Comune per Comune

Effetto Omicron sulla curva del contagio. Impennata di casi nelle ultime 24 ore, probabile conseguenza di una combinazione di fattori: il diffondersi della variante, la stagione ideale per i virus respiratori, il calo di protezione dei vaccinati anti-Covid più vetusti. Non resta altro da fare: resistere, e avanti con il vaccino (e i richiami).

I numeri del bollettino regionale. In provincia di Brescia sono 823 i positivi, 3.803 in sette giorni con una media di 543 casi al giorno, in aumento dell'8,2% sui sette giorni (martedì era +7%, lunedì +2,4%) e del 15,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 305 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 10.569 i contagiati, 43.847 in sette giorni (mai così tanti nel 2021) con una media di 6.264 casi al giorno, in aumento del 15,2% sui sette giorni e del 30,6% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: ad oggi sono 1.516 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 1.468, lunedì 1.420) e di questi 164 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono 21 i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, tra questi anche due donne bresciane di 86 e 93 anni. Abitavano entrambe in Valsabbia: la prima a Roè Volciano, la seconda a Prevalle.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 138 Comuni. Nel dettaglio:

163 a Brescia,

30 a Desenzano, Montichiari,

21 a Gussago,

15 a Mazzano,

14 a Villanuova,

13 a Botticino,

12 a Chiari, Lonato, Lumezzane, Rezzato, Torbole Casaglia,

11 a Gavardo, Ghedi, Rodengo Saiano,

10 a Carpenedolo, Orzinuovi,

9 a Adro, Borgosatollo, Calvagese, Poncarale, Rovato, Salò,

8 a Castegnato, Calcinato, Castegnato, Erbusco, Nave, Palazzolo, Prevalle, Sarezzo, Sirmione,

7 a Castelmella, Castenedolo, Concesio, Darfo Boario Terme, Flero, Manerba, Ospitaletto, Passirano, Travagliato, Vobarno,

6 a Bovezzo, Montirone, Roncadelle,

5 a Alfianello, Barghe, Bedizzole, Bione, Calvisano, Mairano, Roccafranca, Roè Volciano,

4 a Artogne, Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Capriano, Cellatica, Gambara, Leno, Marcheno, Paderno Franciacorta, Pompiano, Vallio Terme, Vestone, Villa Carcina,

3 a Azzano Mella, Bagolino, Capriolo, Dello, Gardone Riviera, Idro, Monticelli Brusati, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Ome, Paratico, Pian Camuno, Pontevico, Puegnago, Quinzano, Serle, Verolavecchia,

2 a Agnosine, Angolo Terme, Caino, Cazzago San Martino, Edolo, Limone, Lodrino, Marone, Moniga, Padenghe, Pertica Bassa, Pozzolengo, San Zeno, Soiano, Tavernole sul Mella, Villachiara, Zone,

1 a Acquafredda, Berlingo, Bovegno, Capo di Ponte, Castelcovati, Casto, Castrezzato, Coccaglio, Cologne, Comezzano Cizzago, Fiesse, Gardone Valtrompia, Gianico, Lograto, Manerbio, Mura, Muscoline, Offlaga, Pavone Mella, Pezzaze, Polaveno, Polpenazze, Ponte di Legno, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, San Gervasio, San Paolo, Temù, Urago d'Oglio, Verolanuova e Visano.

