Covid, 62 contagiati nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

La risalita dei contagi è evidente, su entrambi i fronti (provinciale e regionale) ma anche nel resto d'Italia: è sicuramente l'effetto Green Pass, con i tanti tamponi in più processati ogni giorno (solo giovedì in Lombardia quasi 130mila), ma potrebbe anche essere l'autunno e il freddo che rialza la testa (esattamente un anno fa, ricordiamo, già c'era il coprifuoco, le chiusure anticipate, i migliaia in ospedale e la zona rossa alle porte). I grafici, come sempre, a fondo pagina.

"Rialzo modesto, non c'è da preoccuparsi"

Staremo a vedere, ma riportiamo le parole del dottor Paolo Spada di Pillole di Ottimismo: “Non si può escludere che vi sia anche un reale aumento di contagio, nascosto dietro l'incremento del numero dei positivi che vediamo, ma è certo che questo è spinto sicuramente dal notevole aumento dei test per il Green Pass. Che due fenomeni tra loro indipendenti accadano contemporaneamente è possibile, ma poco probabile. Se pure fosse, sarebbe comunque un rialzo modesto, di cui proprio non è il caso di preoccuparsi. Presto o tardi era destinato ad arrivare, come detto molte volte, e siamo attrezzati a dovere. Non lasciamoci prendere la mano da ansia e pessimismo: tutto sta andando come previsto, e chi legge questi numeri lo sa”.

Covid: la situazione a Brescia e in Lombardia

In provincia di Brescia sono 62 i nuovi positivi, 302 in sette giorni con una media di 43 al giorno, in crescita del 7,5% sia sui sette giorni (mercoledì era 0%, martedì +8,1%) che sui sette precedenti. L'incidenza si attesta a quota 24 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In Lombardia sono 383 i contagi in 24 ore, 2.381 in sette giorni con una media di 340 al giorno, in aumento del 4,9% sui sette giorni (mercoledì era +6,9%, martedì +5,2%) e del 12,2% sui sette giorni precedenti. Stabile, anzi in lieve miglioramento la situazione degli ospedali: al 21 ottobre sono 329 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 335, martedì 336) e di questi 53 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 37 Comuni. Nel dettaglio:

13 a Brescia,

4 a Gambara,

3 a Carpenedolo, Montichiari, Provaglio d'Iseo,

2 a Calvisano, Capriano del Colle, Dello, Desenzano, Manerbio, Orzinuovi, Verolanuova,

1 a Bagnolo Mella, Bedizzole, Berlingo, Bienno, Bovezzo, Calcinato, Calvagese, Capriolo, Castegnato, Corte Franca, Gardone Riviera, Gottolengo, Idro, Lonato, Monticelli Brusati, Ospitaletto, Paratico, Passirano, Pontoglio, Prevalle, Rezzato, Rodengo Saiano, Rovato, San Felice e Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia