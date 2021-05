Covid: a Brescia 93 positivi e un morto, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 847 i nuovi positivi in Lombardia, con 11 decessi: in provincia di Brescia 93 casi e un morto

Ormai è (quasi) una discesa libera: la primavera e i vaccini stanno affossando il maledetto virus. Ci aspetta un'altra estate tranquilla, poi in autunno si vedrà: sperando sia la volta buona, anche grazie alle numerose immunizzazioni. I numeri: 93 nuovi positivi in provincia di Brescia, 630 negli ultimi sette giorni con una media di 90 casi al giorno, in calo dell'8,2% sui sette giorni (giovedì era -4,9%, mercoledì -4,6%) e del 12,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 50 nuovi casi per 100mila abitanti in sette giorni. Sono numeri da zona bianca.

Bene anche in Lombardia. Sono 847 i nuovi positivi, 6.009 negli ultimi sette giorni con una media di 858 casi al giorno, in calo del 5% sui sette giorni e del 10,5% sui sette giorni precedenti. La triste conta dei decessi si aggiorna di 11 croci, totale 33.449 da quando tutto è cominciato: un morto Covid anche in provincia di Brescia, abitava in città e aveva 95 anni.

La situazione: vaccini e ospedali

Continua la discesa anche negli ospedali. Quasi un centinaio in meno i pazienti Covid anche nelle ultime 24 ore: ad oggi, in tutta la Lombardia, sono meno di duemila (1.970) i positivi al coronavirus ricoverati in ospedale, di cui 308 (il 15,63%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Al 21 maggio sono stati somministrati 5,193 milioni di vaccini, di cui 3,576 milioni di prime dosi e 1,617 milioni di richiami. In provincia di Brescia il 40,81% della popolazione vaccinabile risulta immunizzato almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 51 Comuni. Osservati speciali, per i numeri di oggi, i paesi di Lumezzane (che fa più positivi di Brescia) e Piancogno in Valcamonica. Nel dettaglio:

10 a Lumezzane,

7 a Brescia,

4 a Piancogno,

3 a Barbariga, Bedizzole, Borgosatollo, Castenedolo, Darfo Boario Terme,

2 a Carpenedolo, Cazzago San Martino, Cigole, Edolo, Esine, Isorella, Leno, Lonato, Malonno, Manerbio, Palazzolo, Paratico, Sarezzo, Sirmione, Villa Carcina,

1 a Berzo Inferiore, Botticino, Breno, Calcinato, Capriolo, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Collebeato, Concesio, Corteno Golgi, Gambara, Gardone Valtrompia, Idro, Montichiari, Nuvolera, Orzinuovi, Orzivecchi, Paderno Franciacorta, Passirano, Pisogne, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Rovato, Rudiano, Salò, Trenzano, Urago d'Oglio.

