Covid, siamo già oltre i casi di luglio 2020: i nuovi contagi Comune per Comune

E' costante la crescita dei contagi in Lombardia e in provincia di Brescia (così come in tutta Italia, e in gran parte d'Europa). Sono 38 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 192 in sette giorni con una media di 27 casi al giorno, in crescita dell'8% sui sette giorni e del 28,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, ha raggiunto quota 15 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: è triplicata rispetto al dato più basso di sempre, il 5 luglio scorso. E' l'effetto variante Delta: in soli 21 giorni, con 366 casi totali, abbiamo già superato i positivi di tutto luglio 2020.

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 564 i nuovi positivi, mai così tanti dalla fine di maggio: 2.766 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 395 casi al giorno (non succedeva dai primi di giugno), in crescita del 5,3% sui sette giorni e del 12,5% sui sette giorni precedenti. Buone notizie, ancora, dagli ospedali: i ricoveri sono stabili, anzi in lieve calo. Sono 160 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia, di cui 28 in gravi condizioni in terapia intensiva: al 20 luglio erano 167 ricoverati totali, al 16 erano 173. Questo, invece, è l'effetto vaccino: ancora più forte della variante.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 21 Comuni. Nel dettaglio:

12 a Brescia,

4 a Borgosatollo,

2 a Bovezzo, Lonato del Garda, Ospitaletto,

1 a Castelmella, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Edolo, Flero, Gardone Valtrompia, Iseo, Lumezzane, Maclodio, Manerbio, Mazzano, Rezzato, Roncadelle, Toscolano Maderno, Vestone e Vezza d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia