Covid, una nuova ondata? Più di mille bresciani contagiati in 24 ore

Più di mille bresciani contagiati dal Covid in 24 ore: non succedeva dalla prima metà di maggio, più di un mese fa. Quasi 10mila i positivi in tutta la Lombardia, e sono in lieve aumento anche i ricoveri in ospedale: è l'effetto della probabile ondata estiva legata a Omicron 5, la variante del coronavirus ancora più contagiosa della precedente (ma per i cui i casi gravi sarebbero limitati, grazie ai vaccini e alla stagione).

L'appello alla prudenza

"La crescita dell'incidenza dei contagi Covid ha avuto un rimbalzo negli ultimi 10 giorni in tutta Europa e anche in Lombardia, con un indice Rt che ha superato quota 1. Questo ci induce ad assumere atteggiamenti di prudenza", commenta la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.

"Il Covid - aggiunge - è una malattia multisistemica insidiosa che può causare danni di lungo periodo all'organismo. Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta i nostri amici e i nostri cari. Una buona prassi che quindi continuo a raccomandare".

I dati del bollettino regionale

I dati resi noti nel bollettino regionale, come detto, confermano 9.900 positivi in tutta la regione, così ripartiti: 3.721 a Milano, 1.019 a Brescia, 943 a Monza e Brianza, 897 a Varese, 656 a Como, 601 a Bergamo, 486 a Pavia, 388 a Mantova, 341 a Lecco, 228 a Cremona, 177 a Lodi, 117 a Sondrio.

La situazione negli ospedali: sono solo 654 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia, di cui 16 in terapia intensiva, ma il saldo dei ricoveri è di 49 unità in più nelle ultime 24 ore. Infine i decessi: 9 i morti per coronavirus in tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore, nessuno in provincia di Brescia.