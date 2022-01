Covid, un morto e 5.353 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

Stabile anzi in calo la curva del contagio, ma brusca impennata dei decessi Covid in Lombardia (che sia un ricalcolo dei giorni precedenti?): ne sono stati segnalati 131 in 24 ore, e la media ora è di 85 morti al giorno, negli ultimi sette giorni. Un solo decesso nel Bresciano: un uomo di 85 anni che abitava in città. I numeri del bollettino regionale: sono 5.353 i nuovi positivi in provincia di Brescia, 31.288 in sette giorni con una media di 4.470 casi al giorno, stabile (variazioni vicine allo 0%) sui sette giorni e sui sette precedenti. L'incidenza si attesta a quota 2.508 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

In tutta la Lombardia sono 33.676 i nuovi positivi, 212.493 in sette giorni con una media di 30.356 contagi al giorno, in calo del 2,7% sui sette giorni (mercoledì era -1,7%, martedì -3,4%) e del 4,4% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 20 gennaio sono 3.990 i pazienti Covid ricoverati in regione (mercoledì erano 3.943, martedì 3.971) e di questi 271 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 199 Comuni: nessun contagio solo a Irma, Longhena, Lozio, Magasa, Valvestino e Vione. Questi invece i più colpiti:

778 a Brescia,

150 a Desenzano del Garda,

142 a Montichiari,

108 a Lonato del Garda,

94 a Lumezzane,

88 a Rovato,

86 a Chiari,

76 a Gussago,

74 a Palazzolo sull'Oglio,

73 a Castenedolo,

71 a Rezzato,

69 a Carpenedolo, Mazzano,

67 a Calcinato,

64 a Sarezzo,

63 a Leno,

62 a Concesio,

60 a Botticino, Ospitaletto, Travagliato,

59 a Gardone Valtrompia, Ghedi,

58 a Prevalle,

57 a Cazzago San Martino,

56 a Manerbio,

52 a Orzinuovi,

51 a Bagnolo Mella, Nave,

48 a Rodengo Saiano,

47 a Bedizzole, Villa Carcina,

45 a Borgosatollo,

44 a Vobarno,

43 a Castelmella, Quinzano d'Oglio,

41 a Darfo Boario Terme, Toscolano Maderno,

40 a Roncadelle, Villanuova sul Clisi.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia