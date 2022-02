Covid, 300 bresciani contagiati e 4 morti: i nuovi casi Comune per Comune

Variazioni percentuali della curva del contagio prossime allo zero, dopo settimane di calo costante, e dopo altrettante settimane per la prima volta anche gli ospedali sono stabili, e non si liberano posti letto: sono le evidenze emerse dall'ultimo bollettino Covid regionale, diffuso lunedì sera, a una settimana esatta dal ritorno in zona bianca (che è ormai solo una formalità: di fatto, non cambierà nulla).

Sono 300 i positivi bresciani registrati domenica, 4.959 in sette giorni con una media di 708 casi al giorno, in calo dello 0,3% sui sette giorni (domenica era -3,1%, sabato -3,2%) e del 3,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 397 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.804 i nuovi positivi, 36.588 in sette giorni con una media di 5.227 casi al giorno, in calo dello 0,5% sui sette giorni e del 3% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 21 febbraio sono 1.483 i pazienti Covid ricoverati (domenica erano 1.481, sabato 1.547) e di questi 143 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono infine 37 i morti per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore: la media mobile sui sette giorni è di oltre 39 morti al giorno (domenica era 45, sabato 44,8). Ci sono anche 4 decessi in provincia di Brescia: le vittime abitavano a Gargnano, Leno, Marone e Pralboino.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 101 Comuni. Nel dettaglio:

49 a Brescia,

16 a Leno,

11 a Comezzano Cizzago,

9 a Bedizzole,

8 a Borgosatollo,

7 a Concesio, Desenzano,

6 a Bagnolo Mella, Coccaglio, Gavardo, Nave, Rovato,

5 a Castenedolo, Chiari, Prevalle, Rezzato, Travagliato,

4 a Adro, Castegnato, Nuvolento, Roncadelle, Salò, Torbole Casaglia, Verolavecchia,

3 a Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Rodengo Saiano, Sabbio Chiese, Serle,

2 a Bovezzo, Capriolo, Carpenedolo, Castelcovati, Cellatica, Edolo, Ghedi, Gussago, Iseo, Lonato, Lumezzane, Manerbio, Mazzano, Monticelli Brusati, Nuvolera, Offlaga, Ospitaletto, Palazzolo, Pisogne, Poncarale, Remedello, Villa Carcina, Vobarno,

1 a Barbariga, Berlingo, Bienno, Botticino, Brandico, Breno, Caino, Calcinato, Calvagese, Calvisano, Castelmella, Cazzago San Martino, Cerveno, Ceto, Cividate Camuno, Corte Franca, Erbusco, Esine, Flero, Idro, Lograto, Losine, Malonno, Manerba, Marcheno, Moniga, Montirone, Orzinuovi, Padenghe, Paitone, Paratico, Polaveno, Polpenazze, Pontoglio, Puegnago, Roè Volciano, Rudiano, San Zeno, Sarezzo, Seniga, Soiano, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino, Villanuova.

