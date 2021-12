Covid: a Brescia un morto e 619 positivi, i nuovi contagi Comune per Comune

Se guardassimo solo i contagiati, in termini assoluti, chiaro che ci sarebbe da preoccuparsi: i numeri si avvicinano ogni giorno a quelli della terza ondata. Ma le cose sono cambiate in questi mesi, e parecchio. Al di là della capacità di testing – che è in media quintuplicata, e in alcuni giorni decuplicata – l'effetto dei vaccini è lì da vedere: è ancora lontana la “crisi” causata dall'esponenziale aumento dei ricoverati, e anche il numero dei decessi è ancora contenuto, dalle 5 alle 10 volte in meno dello stesso periodo dello scorso anno (ma anche rispetto a marzo 2021). Dunque, non c'è altro da fare: resistere, e avanti con le vaccinazioni.

Sono 619 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 3.515 in sette giorni con una media di 502 contagi al giorno, in aumento del 7% sui sette giorni (lunedì era +2,4%, domenica +3,1%) e del 9,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 282 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 8.292 i nuovi positivi, 38.043 in sette giorni con una media di 5.435 contagi al giorno, in aumento del 13,3% sui sette giorni e del 17,6% sui sette giorni precedenti. Al 21 dicembre sono 1.468 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione (lunedì erano 1.420, domenica 1.385) e di questi 161 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 17 i decessi per coronavirus in tutta la regione: tra questi anche una donna anziana ultra 90enne, residente a Brescia.

Lo stesso giorno di un anno fa, il 21 dicembre 2020, in Lombardia si registravano solo 950 positivi, a fronte però di poco più di 10mila tamponi, con un rapporto vicino al 9% (oggi siamo ancora intorno al 4), con 41 decessi in 24 ore e quasi 4.800 persone in ospedale, di cui 561 in terapia intensiva, nonostante oltre un mese e mezzo di lockdown (e le prime restrizioni avviate in realtà ancora in ottobre).

Anche in questi giorni il peso dei non vaccinati vale quasi il 50% dei nuovi contagi (nonostante in Lombardia siano solo tra il 10 e il 15% del totale della popolazione: fate voi le proporzioni), i due terzi dei ricoveri, i tre quarti dei pazienti in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 126 Comuni. Nel dettaglio:

109 a Brescia,

17 a Desenzano,

16 a Castelmella,

15 a Carpenedolo,

14 a Gussago,

13 a Botticino, Gavardo, Montichiari,

11 a Darfo Boario Terme, Padenghe,

10 a Rovato, Sirmione,

9 a Azzano Mella, Leno, Rezzato, Torbole Casaglia,

8 a Alfianello, Lonato, Mazzano,

7 a Bedizzole, Bovezzo, Chiari, Concesio, Erbusco, Nave, Ospitaletto, Prevalle, Roncadelle, Sabbio Chiese, Salò,

6 a Adro, Bagnolo Mella, Calcinato, Castegnato, Flero, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Vobarno,

5 a Borgosatollo, Calvagese, Palazzolo, Toscolano Maderno, Villanuova,

4 a Casto, Ghedi, Montirone, Paderno Franciacorta, Paitone, Passirano,

3 a Cazzago San Martino, Collebeato, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Iseo, Manerba, Paratico, Pian Camuno, Pisogne, San Felice, San Zeno, Seniga, Travagliato, Vallio Terme, Zone,

2 a Bione, Caino, Capriolo, Castenedolo, Cologne, Corte Franca, Gambara, Lumezzane, Manerbio, Marone, Monticelli Brusati, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Orzinuovi, Polaveno, Poncarale, Pontevico, Pozzolengo, Quinzano, Rudiano, Sarezzo, Soiano, Tremosine, Vestone, Villa Carcina,

1 a Bagolino, Barbariga, Berlingo, Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Brione, Calvisano, Capriano, Cellatica, Cividate Camuno, Coccaglio, Dello, Fiesse, Gianico, Isorella, Mairano, Malegno, Odolo, Orzivecchi, Pavone Mella, Piancogno, Pralboino, Provaglio Valsabbia, Remedello, Roè Volciano, Sale Marasino, San Gervasio, San Paolo, Sellero, Serle, Sulzano, Tignale, Trenzano, Verolanuova, Villachiara e Visano.

