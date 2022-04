Covid: altri 1.067 bresciani contagiati, i Comuni più colpiti dal virus

La curva del contagio torna a stabilizzarsi dopo il crollo (prima) e l'impennata (poi) del weekend di Pasqua: sono 1.067 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 6.140 in sette giorni con una media di 877 contagi al giorno, nessuna variazione sui sette giorni (0%) e in aumento dell'11,1% sui sette giorni precedenti. Stabile anche l'incidenza, ferma a quota 492 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.678 i nuovi positivi, 50.611 in sette giorni con una media di 7.230 casi al giorno, in aumento dell'1,8% sui sette giorni (mercoledì era +12%, martedì -17,4%) e del 14,1% sui sette giorni precedenti. Ancora in lieve aumento i ricoveri (ma grazie ai vaccini lontanissimi dall'emergenza di un anno fa): al 21 aprile sono 1.235 i pazienti Covid ricoverati di cui 39 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine altri 30 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: la media mobile in sette giorni è di poco oltre i 24 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Dall'inizio della pandemia al 21 aprile in provincia di Brescia risulta che più di un residente su quattro sia stato contagiato dal Covid: 337.510 i casi totali pari al 26,66% della popolazione. Sono più di 5mila i decessi, ma il dato è sottostimato soprattutto rispetto alle prime ondate tra 2020 e inizio 2021. In termini più assoluti, i Comuni più colpiti sono Brescia (53.279 casi dall'inizio della pandemia), Desenzano (8.223), Montichiari (7.492), Lumezzane (6.371), Gussago (4.890), Concesio (4.850), Lonato (4.751), Ghedi (4.570) e Rovato (4.478).

Ragionando in termini percentuali, ovvero la quota di popolazione contagiata sul totale dei residenti, è Muscoline il più colpito (893 contagi pari al 33,33% dei residenti): seguono Prevalle (32,82%), Nave (32,78%), Gavardo (32,12%), Vestone (31,97%), Castenedolo (31,41%), Polaveno (31,24%), Nuvolento (31,22%) e Serle (31,14%).

