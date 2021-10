Covid, 46 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Più di 100mila tamponi processati solo in Lombardia e 457 nuovi positivi, per una percentuale pari allo 0,4%: sono i numeri dell'ultimo bollettino diramato dalla Regione, che conferma la crescita della curva del contagio da Covid-19, ma è ancora presto per capire se si tratta di un incremento dovuto all'aumento dei tamponi giornalieri, causa Green Pass, o se invece sono i primi effetti del freddo d'autunno.

In provincia di Brescia sono 46 i positivi, 277 in sette giorni con una media di 40 casi al giorno, tale e quale a martedì (quindi sui sette giorni) ma in crescita dell'8,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 22 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 457 i nuovi contagiati: 2.271 in sette giorni con una media di 324 casi al giorno, in crescita del 6,9% sui sette giorni (martedì era +5,2%, lunedì +1,4%) e del 12,5% sui sette giorni precedenti (martedì era +6,7%, lunedì +2,1%). Ancora stabili i ricoveri in ospedale: al 20 ottobre sono 335 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della Lombardia (martedì erano 336, lunedì 340) e di questi 55 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Nessun morto bresciano in 24 ore per coronavirus, ma quattro vittime in Lombardia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 31 Comuni. Nel dettaglio:

8 a Brescia,

4 a Desenzano del Garda,

2 a Chiari, Pontevico, Villa Carcina, Villanuova, Vobarno,

1 a Bedizzole, Bienno, Botticino, Calvisano, Capriolo, Carpenedolo, Concesio, Esine, Isorella, Lavenone, Manerba, Manerbio, Mazzano, Monticelli Brusati, Nave, Paderno Franciacorta, Paratico, Poncarale, Rezzato, Roè Volciano, Salò e San Gervasio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia