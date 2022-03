Covid: 730 bresciani positivi in 24 ore, nuovi casi in 145 Comuni

Sono 730 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 5.848 negli ultimi sette giorni: 6.371 i positivi in tutta la Lombardia con 17 decessi per coronavirus registrati tra sabato e domenica. Sono i numeri del bollettino reso diffuso domenica sera da Regione Lombardia: stabile la situazione negli ospedali con 931 pazienti Covid ricoverati di cui 57 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 145 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: