Boom di contagi: sono 45 in un giorno. I nuovi casi Comune per Comune

Un salto indietro di un mese e dieci giorni: mai così tanti nuovi positivi in 24 ore dal 10 giugno scorso. Sono 46 i casi accertati di Covid-19 tra lunedì e martedì in provincia di Brescia: quando i numeri sono così bassi le variazioni percentuali si fanno sentire, e la curva è tornata a impennarsi con 178 casi totali in sette giorni (non succedeva dal 17 giugno) e una media di 25 positivi al giorno, in crescita del 19% sui sette giorni e del 25% sui sette giorni precedenti.

La risalita della curva

La risalita della curva è molto simile in tutta la Lombardia – 2.622 casi negli ultimi 7 giorni, con una media di 375 positivi al giorno: +6,8% sui 7 giorni e +11,9% sui 7 giorni precedenti – ma all'aumento dei casi non corrisponde un aumento dei ricoveri. Effetto vaccino, nonostante la variante Delta? Sono 167 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture lombarde, di cui 31 in gravi condizioni in terapia intensiva: erano 168 (di cui 30 in t.i.) lunedì, 166 (di cui 31 in t.i.) domenica.

A proposito di vaccini, dei nuovi positivi bresciani più del 90% ha meno di 50 anni: la fascia più colpita dal contagio è quella giovanile e dunque non vaccinata. Anche in provincia di Brescia si stima, ormai, che la variante Delta valga circa la metà dei nuovi contagi: in Lombardia era al 42% già una decina di giorni fa.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 23 Comuni. Nel dettaglio:

15 a Brescia,

5 a Ghedi,

2 a Bagnolo Mella, Desenzano del Garda, Lonato, Montichiari,

1 a Capriolo, Chiari, Darfo Boario Terme, Esine, Gardone Riviera, Gussago, Leno, Manerba, Mazzano, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Rezzato, Rovato, San Zeno Naviglio, Sirmione, Torbole Casaglia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia