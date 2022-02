Covid, 518 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

I ricoveri Covid si sono più che dimezzati in poche settimane, e gli attualmente positivi in Lombardia sono meno di 140mila – quando nella prima metà di gennaio erano più di mezzo milione: sono sempre confortanti i dati della pandemia, quando manca una settimana al ritorno in zona bianca (che è più una cosa simbolica che altro, in assenza di restrizioni). Sono invece i contagi che da qualche giorno hanno rallentato la loro discesa, forse per una sorta di numero minimo al di sotto del quale (soprattutto in inverno) è impossibile scendere.

Covid: la situazione in Lombardia

Sono 518 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 4.972 in sette giorni con una media di 710 casi al giorno, in calo del 3,1% sui sette giorni (sabato era -3,2%, venerdì -3,9%) e del 6,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 398 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 4.303 i nuovi positivi, 36.766 in sette giorni con una media di 5.252 contagi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali: ad oggi sono 1.481 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.547, venerdì 1.681) e di questi 152 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono infine 29 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: la media mobile negli ultimi sette giorni è di circa 45 morti al giorno.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 130 Comuni. Questi i più contagiati:

70 a Brescia,

19 a Desenzano,

17 a Leno,

12 a Borgosatollo, Chiari,

11 a Bagnolo Mella,

10 a Lonato, Manerbio,

9 a Calvagese, Mazzano, Montichiari, Travagliato,

8 a Muscoline,

7 a Bedizzole, Berzo Inferiore, Bovezzo, Calcinato, Nave, Pontevico,

6 a Carpenedolo, Cellatica, Concesio, Darfo Boario Terme, Odolo, Rodengo Saiano, Salò, Torbole Casaglia,

5 a Bienno, Botticino, Castelmella, Gavardo, Ghedi, Ospitaletto, San Felice, Sirmione, Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia