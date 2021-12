Covid: 2 morti e 221 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

A un passo dal Natale, ancora in zona bianca, con la dovuta preoccupazione per la variante Omicron ma allo stesso tempo la consapevolezza che è solo grazie al vaccino che siamo qua oggi: quindi avanti così, resistere; precauzioni e avanti anche con i richiami. I numeri del bollettino regionale. Sono 221 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 3.281 in sette giorni con una media di 469 al giorno, in aumento del 2,4% sui sette giorni (domenica era +3,1%, sabato +3,5%) e del 5,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 263 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.576 i nuovi positivi, 33.581 in sette giorni con una media di 4.797 casi al giorno, in aumento del 3,8% sui sette giorni (domenica era +7%, sabato +7,4%) e dell'11,1% sui sette giorni precedenti. Lieve aumento tra i ricoveri in ospedale: al 20 dicembre sono 1.420 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, e di questi 163 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 40 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in tutta la regione, due sono bresciani: un 78enne di Carpenedolo e una donna di 99 anni di Manerbio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 73 Comuni. Nel dettaglio:

54 a Brescia,

9 a Castegnato,

7 a Nave, Concesio,

6 a Gussago,

5 a Azzano Mella, Desenzano, Marcheno, Mazzano, Rovato, Salò,

4 a Lumezzane, Montichiari, Torbole Casaglia, Villa Carcina,

3 a Borgosatollo, Calvagese, Castelcovati, Darfo Boario Terme, Gavardo, Ospitaletto, San Paolo, Travagliato, Vallio Terme,

2 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Calcinato, Capriano, Carpenedolo, Castelmella, Casto, Coccaglio, Manerba, Nuvolento, Palazzolo, Polpenazze, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, San Felice, Serle, Villanuova,

1 a Adro, Bedizzole, Berlingo, Botticino, Calvisano, Castenedolo, Chiari, Collebeato, Flero, Leno, Lograto, Lonato, Montirone, Nuvolera, Odolo, Orzinuovi, Paitone, Passirano, Polaveno, Pralboino, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Rudiano, Sale Marasino, Toscolano Maderno, Trenzano e Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia