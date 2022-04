Covid, 1.672 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

La curva (settimanale) del contagio torna a salire, dopo lo “strappo” di Pasqua e Pasquetta: sono più di 100mila i tamponi processati in Lombardia tra martedì e mercoledì, con 14.065 nuovi positivi in 24 ore (mai così tanti dai primi di febbraio) e 49.713 in sette giorni, con una media di 7.102 casi al giorno, in aumento del 12% sui sette giorni (martedì era -18,9%, lunedì -1,9%) e in calo del 7,4% sui sette giorni precedenti.

Covid: la situazione

Nel Bresciano sono 1.672 i nuovi positivi, mai così tanti dall'8 febbraio scorso, 6.141 in sette giorni con una media di 877 casi al giorno, in aumento dell'11,1% sui sette giorni (martedì era -16,7%, lunedì -2,9%) e in calo del 7,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 492 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione negli ospedali, in lieve aumento i ricoveri: al 20 aprile in Lombardia sono 1.207 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 1.182, lunedì 1.152) e di questi 38 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 24 morti per coronavirus, con una media mobile di poco inferiore ai 24 morti al giorno negli ultimi sette giorni: nessun nuovo decesso segnalato in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

Nuovi positivi in 170 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

313 a Brescia,

49 a Quinzano d'Oglio,

36 a Gussago,

33 a Montichiari,

32 a Lumezzane,

30 a Concesio,

29 a Desenzano,

27 a Bagnolo Mella, Castelmella, Rovato,

25 a Gardone Valtrompia,

23 a Borgosatollo, Palazzolo,

22 a Sarezzo,

21 a Cazzago San Martino, Chiari, Leno, Travagliato,

20 a Nave, Salò,

19 a Castenedolo,

18 a Ghedi, Gottolengo, Ospitaletto, Roncadelle,

17 a Erbusco, Gavardo,

16 a Monticelli Brusati, Toscolano Maderno,

15 a Calcinato, Prevalle, Rodengo Saiano,

14 a Lonato, Pontevico,

13 a Botticino, Coccaglio,

12 a Capriolo, Castegnato, Mazzano, Sirmione,

11 a Iseo, Manerba, Orzinuovi, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Villa Carcina, Vobarno,

10 a Bedizzole, Bovezzo, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Dello, Flero.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia