Covid, un morto e 60 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Dopo giorni, anzi settimane di discesa consistente (i grafici, come sempre, a fondo pagina), si registra una prima inversione di tendenza della curva del contagio lombarda (e bresciana): ora non resta altro che capire se tale incremento sia dovuto all'aumento dei tamponi processati quotidianamente causa Green Pass (e quindi la curva aumenterà ma senza preoccupare) o se invece siano gli effetti dei primi freddi d'autunno, e che potrebbero avere conseguenze sanitarie entro un paio di settimane. Effetti che quest'anno, ricordiamo, sono stati ammortizzati alla grande, almeno per ora, grazie alla corposa campagna vaccinale (nel Bresciano già si celebra Vezza d'Oglio, primo Comune dove il 100% dei residenti ha fatto almeno una dosa). Si vedrà, intanto i numeri.

A Brescia 60 positivi e un morto

Sono 60 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 278 negli ultimi sette giorni con una media di 40 casi al giorno, in crescita dell'8,1% sui sette giorni (lunedì era 0%, domenica -5,1%) e della stessa percentuale sui sette precedenti. L'incidenza si attesta a quota 22 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (lunedì era 21, domenica 21). La nostra provincia piange però un'altra vittima di Covid: un anziano residente a Brescia ma che da tempo era ricoverato al Civile. In tutta la regione sono 7 i decessi per coronavirus in 24 ore, oltre 34mila dall'inizio della pandemia (e il dato è al ribasso).

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 412 i positivi, 2.121 in sette giorni con una media di 303 casi al giorno, in crescita del 5,2% sui sette giorni (lunedì era +1,4%, domenica +0,7%) e del 6,7% sui sette giorni precedenti. Ma continuano ad arrivare notizie confortanti dagli ospedali: ad oggi sono 336 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (lunedì erano 340, domenica 341) di cui 53 in gravi condizioni in terapia intensiva. Lo stesso giorno, esattamente un anno fa, avevamo già 1.249 ricoverati per Covid, solo in Lombardia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 34 Comuni. Nel dettaglio:

13 a Brescia,

4 a Castenedolo,

3 a Dello,

2 a Berlingo, Carpenedolo, Desenzano, Manerbio, Montichiari, Ospitaletto, Paderno Franciacorta,

1 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Capriolo, Chiari, Comezzano Cizzago, Corzano, Iseo, Lonato, Lumezzane, Mazzano, Orzinuovi, Ponte di Legno, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Rovato, Salò, Sarezzo, Seniga, Sirmione, Soiano, Toscolano Maderno, Travagliato, Verolanuova e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia