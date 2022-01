Covid, 5.876 bresciani contagiati e 7 morti: dove abitavano le vittime

La curva rallenta, anzi si ferma: forse è davvero il plateau. L'ultima fase prima della discesa, che sarà comunque lunghissima visti i tanti, tantissimi contagi. Fino ad allora, resistere: e avanti con le vaccinazioni. Nel frattempo una buona notizia dagli ospedali: per la prima volta da settimane ricoveri in calo. Resta da vedere se si sia trattato di un colpo di assestamento, oppure se la tendenza verrà confermata nei prossimi giorni.

Intanto, i numeri del bollettino regionale. Sono ancora 5.876 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore: 31.298 in sette giorni con una media di 4.471 contagi al giorno, stabile sui sette giorni (allo 0%; martedì era -2,2%, lunedì -0,5%) e in calo del 2,2% sui sette giorni precedenti. Immobile anche l'incidenza, ancora a quota 2.509 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la regione sono 37.233 i nuovi positivi, totale 218.500 in sette giorni con una media di 31.214 casi al giorno, in calo dell'1.7% sui sette giorni e del 5% sui sette giorni precedenti. Al 19 gennaio sono 3.943 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (martedì erano 3.971, lunedì 3.916): di questi 265 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 70 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore: in media più di 73 al giorno negli ultimi sette giorni. Sono 7 le vittime bresciane: uomini e donne che abitavano a Bovegno, Bovezzo, Ghedi, Mazzano, Palazzolo, Pontoglio, Salò e in Valcamonica.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 198 Comuni: nessun positivo solo a Capovalle, Cimbergo, Irma, Losine, Lozio, Monno e Saviore dell'Adamello. Questi i più colpiti:

989 a Brescia,

192 a Desenzano del Garda,

128 a Montichiari,

115 a Lonato del Garda,

100 a Lumezzane, Ospitaletto,

99 a Ghedi,

93 a Travagliato,

92 a Rovato,

85 a Castenedolo, Rezzato,

84 a Concesio,

80 a Palazzolo sull'Oglio,

76 a Mazzano,

75 a Sarezzo,

74 a Chiari,

67 a Calcinato,

66 a Gussago,

65 a Manerbio,

63 a Nave,

61 a Gardone Valtrompia,

58 a Darfo Boario Terme,

57 a Leno,

56 a Rodengo Saiano,

53 a Gavardo,

52 a Villa Carcina,

51 a Bagnolo Mella, Castelmella,

50 a Botticino,

49 a Borgosatollo, Iseo, Orzinuovi, Sirmione,

48 a Flero, Roncadelle,

47 a Castegnato,

45 a Cazzago San Martino,

43 a Calvisano,

42 a Bovezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia