Covid, 749 bresciani contagiati e un decesso: i paesi più colpiti

Isolamenti domiciliari finalmente sotto quota 10mila (9.967), con altri 749 nuovi casi positivi e un decesso, a Mazzano. Come anticipato ieri da Letizia Moratti, la Lombardia si avvia a tornare in "bianco", anche se ciò non comporterà cambiamenti significativi per la popolazione.

Covid: la situazione in Lombardia

Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti ordinari (-132), ma aumentano di una unità quelli in terapia intensiva. Il tasso di positività passa dal 7,59 di ieri (qui il report completo) al 7,55%.

I dati:

i tamponi effettuati: 69.315

i nuovi casi positivi: 5.231

in terapia intensiva: 156 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.391 (-132)

i decessi, totale complessivo: 38.286 (+49)

I nuovi casi per provincia:

Milano 1.498,

Brescia 749,

Varese 474,

Monza e Brianza 436,

Pavia 318,

Bergamo 375,

Como 351,

Cremona 201,

Mantova 288,

Lodi 115,

Lecco 130,

Sondrio 96.

I contagi in provincia di Brescia

Questi i più contagiati nella nostra provincia nelle ultime 24 ore:

152 a Brescia

37 a Desenzano del Garda

31 a Concesio

24 a Montichiari

22 a Castegnato

21 a Gussago

18 a Lonato del Garda, Palazzolo sull'Oglio

17 a Chiari, Botticino

16 a Ghedi, Travagliato, Gardone Val Trompia, Nave, Orzinuovi

15 a Rovato, Gavardo, Carpenedolo, Castelcovati

14 a Ospitaletto, Leno, Bedizzole, Castenedolo

13 a Bagnolo Mella, Toscolano Maderno

11 a Sarezzo, Vobarno

10 a Rezzato, Mazzano, Prevalle, Bovezzo, Quinzano d'Oglio

9 a Rodengo Saiano, Pontevico, Cellatica

8 a Castel Mella, Villa Carcina, Manerbio, Erbusco, Coccaglio, Pisogne, Verolanuova, Manerba del Garda, Pontoglio, Caino

7 a Darfo Boario Terme, Flero, Castrezzato, Villanuova sul Clisi, Vestone, San Paolo

6 a Cazzago San Martino, Borgosatollo, Iseo, Adro, Dello, Esine, Calvagese della Riviera, Breno, Pompiano, Puegnago del Garda

5 a Lumezzane, Calcinato, Roncadelle, Sirmione, Capriolo, Offlaga, Verolavecchia, Orzivecchi

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia