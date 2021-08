Covid, 82 contagi in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Finito l'effetto Ferragosto la curva del contagio bresciana torna (lievemente) a salire: con 82 positivi in 24 ore salgono a 421 i casi totali negli ultimi sette giorni, con una media di 60 contagi al giorno in crescita dell'1,7% sia sui sette giorni (mercoledì era lo 0%, martedì -7,8%) che sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 34 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: il 16 agosto erano 36, il 23 luglio 19, il 5 luglio addirittura 5. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

In Lombardia invece resiste ancora il segno meno: 627 i nuovi positivi, 3.480 i casi negli ultimi sette giorni con una media di 497 contagi al giorno, in calo dell'1,6% sui sette giorni (mercoledì era -2,5%, martedì -4,1%) e del 4,1% sui sette giorni precedenti. Stabili i ricoverati, anzi in lieve calo: sono 351 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 42 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 47 Comuni. Ma c'è una zona, in particolare, che resiste: è la Valle Camonica, dove si concentrano tra l'altro circa la metà dei paesi Covid-free (ovvero senza contagi da un mese). Questi i nuovi casi:

10 a Brescia,

6 a Desenzano del Garda,

5 a Concesio,

4 a Coccaglio, Montichiari,

3 a Gavardo, Palazzolo sull'Oglio,

2 a Borgosatollo, Calvagese, Cologne, Ghedi, Offlaga, Rovato, San Paolo,

1 a Alfianello, Bedizzole, Berlingo, Berzo Inferiore, Caino, Calcinato, Capriolo, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Esine, Flero, Gambara, Gussago, Isorella, Leno, Lumezzane, Manerbio, Mazzano, Muscoline, Nave, Piancogno, Pompiano, Prevalle, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Sarezzo, Sirmione, Torbole Casaglia, Verolavecchia e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia