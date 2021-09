Covid, in un solo giorno 83 contagi: i nuovi casi Comune per Comune

Primo giorno di settembre e curva dei contagi stabile: sono 83 i positivi in provincia di Brescia, 567 negli ultimi sette giorni con una media di 81 casi al giorno, in calo del 2,4% sui sette giorni (martedì era +7,8%) e in aumento del 5,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 45 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: in tutto il mese di agosto si sono registrati 2.028 contagi, con una media di 65 al giorno, in aumento del 154% rispetto al mese di luglio, con 797 casi totali e una media di 26 al giorno. Sono comunque numeri ancora “estivi”, molto contenuti: fosse sempre così, da metterci la firma.

Covid: la situazione in Lombardia

La situazione contagi in Lombardia racconta di 688 casi in 24 ore, 3.897 in sette giorni con una media di 557 al giorno, in crescita del 2,2% sui sette giorni (martedì era +5,6%) e del 7,9% sui sette giorni precedenti. Il mese di agosto si è chiuso con 16.724 contagi totali e una media di 539 al giorno, in aumento di oltre il 50% rispetto agli 11.145 casi totali (e 359 al giorno) del mese di luglio.

In lieve aumento i carichi ospedalieri. Ad oggi sono 405 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia, di cui 46 in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione si contano 6 decessi per coronavirus, nessuno in provincia di Brescia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 47 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

4 a Marcheno, Trenzano, Villanuova,

3 a Bedizzole, Pisogne, Rezzato, Rovato,

2 a Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Chiari, Comezzano Cizzago, Ghedi, Nuvolera, Ospitaletto,

1 a Bovezzo, Calcinato, Carpenedolo, Castelcovati, Cellatica, Collebeato, Darfo Boario Terme, Desenzano, Erbusco, Esine, Gavardo, Gottolengo, Gussago, Mairano, Manerbio, Montichiari, Nave, Palazzolo, Pian Camuno, Prevalle, Quinzano, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Salò, San Zeno, Sarezzo, Sirmione, Torbole Casaglia, Travagliato, Urago d'Oglio e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia