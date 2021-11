Covid, 29 bresciani contagiati in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Continua la lenta risalita della curva del contagio, a questo punto conseguenza non solo dei tanti tamponi processati (causa Green Pass) ma pure, probabilmente, dei primi freddi dell'autunno (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Ma ad oggi c'è una buona, buonissima notizia: grazie all'elevata copertura vaccinale non c'è ancora stato il “rimbalzo” dei contagiati nei ricoveri in ospedale per Covid, che anzi in Lombardia sono più bassi che a Ferragosto. Staremo a vedere nelle prossime settimane.

Nel Bresciano 29 contagi in 24 ore

Intanto, i numeri: la provincia di Brescia tiene, con 29 contagi in 24 ore e 385 in sette giorni, con una media di 55 casi al giorno in aumento del 3,8% sui sette giorni (domenica era +6%, sabato -3,8%) e del 10% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 31 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. La settimana appena conclusa (dal 25 al 31 ottobre) ha fatto registrare 368 contagi totali, l'8,2% in più rispetto alla settimana dal 18 al 24.

La situazione nel resto della Lombardia

In tutta la Lombardia sono 186 i nuovi contagi, 3.325 in sette giorni con una media di 475 al giorno, in aumento del 2,1% sui sette giorni (domenica era +2,4%, sabato +6,1%) e del 4,6% sui sette giorni precedenti. La settimana dal 25 al 31 ottobre ha fatto registrare 3.258 contagi totali, il 28,9% in più rispetto alla settimana dal 18 al 24. Lieve calo dei ricoveri in ospedale: al 1 novembre sono 333 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (domenica erano 339, sabato 346) e di questi 45 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in appena 14 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

8 a Darfo Boario Terme,

5 a Chiari,

2 a Castelmella,

1 a Botticino, Bovezzo, Brandico, Caino, Capriolo, Castelcovati, Gussago, Passirano, Pontoglio, Roncadelle, Rovato, Torbole Casaglia, Temù e Trenzano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia