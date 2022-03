Covid: 689 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

La terza ondata che tra febbraio e marzo di un anno fa travolse l'Italia appare ormai come un lontanissimo ricordo: continua la discesa dei contagi, dei ricoveri in ospedale e dei decessi, grazie ai vaccini senza alcuna restrizione. Questi i numeri del bollettino regionale diffuso martedì sera: sono 689 i bresciani positivi al Covid in 24 ore, 3.693 in sette giorni con una media di 528 casi al giorno, in calo del 5,2% sui sette giorni (lunedì era -2,8%, domenica -2,7%) e del 7,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 296 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 5.746 i nuovi positivi, 30.246 in sette giorni con una media di 4.321 casi al giorno, in calo del 4,4% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: all'1 marzo sono 1.104 i pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 1.149, domenica 1.156) e di questi 97 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sul fronte dei decessi, 28 i morti per coronavirus segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore: tra loro anche una vittima bresciana, residente a Gardone Valtrompia. La media mobile è in calo, ora poco più di 32 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 145 Comuni. Nel dettaglio:

134 a Brescia,

19 a Toscolano Maderno,

16 a Desenzano,

15 a Ghedi,

10 a Mazzano, Sarezzo,

9 a Bedizzole, Castrezzato, Chiari, Concesio, Darfo Boario Terme, Lumezzane, Manerbio, Montichiari,

8 a Adro, Castelmella, Gavardo, Leno, Rezzato,

7 a Borgosatollo, Lonato, Palazzolo, Rodengo Saiano, Vestone,

6 a Bovezzo, Calvisano, Carpenedolo, Castegnato, Corteno Golgi, Gardone Riviera, Rovato, Sabbio Chiese, Sirmione, Verolanuova,

5 a Azzano Mella, Botticino, Dello, Gussago, Manerba, Marcheno, Marone, Nave, Poncarale, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Roè Volciano, Travagliato, Villa Carcina,

4 a Capriano del Colle, Castenedolo, Gardone Valtrompia, Gottolengo, Montirone, Montisola, Ospitaletto, Padenghe, Paderno Franciacorta, Piancogno, Pisogne, Roncadelle, Vobarno,

3 a Bagnolo Mella, Barbariga, Berzo Inferiore, Caino, Calcinato, Capriolo, Castelcovati, Cividate Camuno, Coccaglio, Cologne, Iseo, Monticelli Brusati, Polaveno, Pompiano, Pontoglio, Preseglie, Prevalle, Puegnago, Serle, Torbole Casaglia,

2 a Artogne, Bienno, Borgo San Giacomo, Breno, Calvagese, Ceto, Collio, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Flero, Idro, Isorella, Malegno, Nuvolera, Odolo, Orzinuovi, Pian Camuno, Remedello, Rudiano, Salò, San Paolo, San Zeno, Urago d'Oglio, Verolavecchia, Vione,

1 a Angolo Terme, Bagolino, Bassano Bresciano, Berlingo, Brandico, Capo di Ponte, Cazzago San Martino, Cellatica, Cevo, Corzano, Esine, Lodrino, Lograto, Longhena, Maclodio, Malonno, Moniga, Muscoline, Nuvolento, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzivecchi, Paratico, Pertica Alta, Pezzaze, Ponte di Legno, Pozzolengo, San Felice, Seniga, Soiano, Sonico, Sulzano, Tremosine, Trenzano, Vezza d'Oglio, Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia