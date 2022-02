Covid, 3 morti e 2.967 bresciani contagiati: i Comuni più colpiti dal virus

Un altro giorno in discesa, circostanza che sembra ormai irreversibile (ma attenti al "rinculo" di febbraio/marzo: ricordate prima e terza ondata?): ci sono ancora tanti deceduti, più della metà non sono vaccinati, e stabile la situazione negli ospedali, comunque ben lontana dall'emergenza dello scorso anno. I numeri del bollettino regionale confermano 2.967 positivi in provincia di Brescia, che significano 18.952 casi in sette giorni con una media di 2.707 contagi al giorno, in calo dell'8,3% sui sette giorni (lunedì era -2,5%, domenica -4,4%) e del 10,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 1.519 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 19.389 i nuovi positivi, 132.154 in sette giorni con una media di 18.879 casi al giorno, in calo del 6,4% sui sette giorni e dell'8,6% sui sette giorni precedenti. In ospedale, all'1 febbraio, risultano ricoverati 3.279 pazienti Covid, lunedì erano 3.267 e domenica 3.258: di questi 235 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 57 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con una media di oltre 79 morti al giorno negli ultimi sette giorni: a livello nazionale sono più di 400 in 24 ore, di cui come detto più della metà non vaccinati. Tre i bresciani deceduti: due uomini di Capovalle (82 anni) e Pontevico (85), una donna di 87 anni di Provaglio d'Iseo.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 189 Comuni. Questi i più colpiti:

451 a Brescia,

76 a Montichiari,

57 a Desenzano,

52 a Chiari,

49 a Lumezzane, Sarezzo,

46 a Gussago,

45 a Ghedi,

40 a Gavardo, Lonato, Toscolano Maderno,

39 a Botticino, Pontevico,

36 a Calcinato, Darfo Boario Terme, Palazzolo, Rovato,

34 a Rezzato,

33 a Ospitaletto, Travagliato,

32 a Carpenedolo, Castenedolo,

30 a Bagnolo Mella, Castegnato, Nave, Salò, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia