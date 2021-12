Covid: altri 359 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

La pandemia dei non vaccinati continua, inesorabile, a tenere al rialzo la curva del contagio, anche se la crescita è contenuta, ma soprattutto pesa per almeno due terzi dei ricoverati Covid in Lombardia (questo significa che su 100 pazienti in ospedale, 70 sono no-vax: nonostante la frazione dei vaccinati lombardi sia di oltre 8 milioni, e quella dei non vaccinati circa un milione e mezzo considerando anche i bambini, fate voi le proporzioni). Nessuna emergenza, per ora: siamo a dicembre, gli ospedali reggono e le incidenze sarebbero ancora da zona gialla, anche con i vecchi criteri (che non consideravano i ricoveri).

Questi i numeri del bollettino regionale: 359 i contagiati bresciani, 1.857 in sette giorni (mai così tanti dal 20 aprile) con una media di 265 casi al giorno, in aumento del 5,6% sui sette giorni (martedì era +4,1%, lunedì +2,5%) e del 10% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 149 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.503 i nuovi positivi, 14.507 in sette giorni (mai così tanti dal 19 aprile) con una media di 2.072 casi al giorno, in aumento del 2,1% sui sette giorni (martedì era +4%, lunedì +1,4%) e del 6,2% sui sette giorni precedenti. Sul fronte ospedali, a un passo da quota mille tra i ricoverati Covid totali (all'1 dicembre sono 995: martedì erano 951, lunedì 916) e oltre quota cento per i pazienti in terapia intensiva (108 all'1 dicembre: martedì erano 103, lunedì 99). Sono 24 i decessi Covid segnalati nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 100 Comuni. Nel dettaglio:

93 a Brescia,

14 a Nave,

10 a Chiari,

9 a Lonato,

8 a Concesio,

6 a Desenzano, Gardone Valtrompia, Marcheno, Salò, Tremosine,

5 a Calvisano, Montichiari, Rezzato, Sirmione, Travagliato,

4 a Adro, Bagnolo Mella, Calcinato, Collebeato, Gambara, Orzinuovi, Poncarale, Toscolano Maderno,

3 a Bedizzole, Coccaglio, Cologne, Flero, Ghedi, Leno, Passirano, Provaglio d'Iseo, Puegnago, Quinzano, Roè Volciano, Rovato, San Gervasio, Sarezzo, Vallio Terme,

2 a Azzano Mella, Borgosatollo, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Castelmella, Casto, Comezzano Cizzago, Erbusco, Gardone Riviera, Gavardo, Gottolengo, Manerbio, Marone, Mazzano, Monticelli Brusati, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo, Polpenazze, Pontevico, Roncadelle, Sabbio Chiese, Serle, Torbole Casaglia, Villa Carcina, Villanuova, Vobarno,

1 a Bagolino, Botticino, Capovalle, Capriolo, Cellatica, Cigole, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Dello, Gianico, Idro, Isorella, Lodrino, Lograto, Mairano, Manerba, Moniga, Muscoline, Nuvolento, Paderno Franciacorta, Pavone Mella, Pozzolengo, Provaglio Valsabbia, Rodengo Saiano, San Felice, San Zeno, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova e Verolavecchia.



