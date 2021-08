Covid, 54 contagi in un solo giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 54 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore: 322 negli ultimi sette giorni, con una media di 46 contagi al giorno, in crescita del 7% sui sette giorni. I 322 casi della settimana dal 26 luglio all'1 agosto sono il 26,3% in più rispetto ai 255 della settimana precedente: l'incidenza si attesta a quota 26 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 522 i positivi di giornata, 4.176 negli ultimi sette giorni con una media di 597 casi al giorno. Stabili i ricoveri in ospedale: ad oggi sono 235 i pazienti Covid nelle strutture sanitarie lombarde, di cui 27 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in oltre 40 Comuni. Tra questi, come riporta il Giornale di Brescia, ci sono paesi che erano Covid-free da almeno due mesi, e oltre: nuovi casi a Bagolino (dopo 64 giorni), a Tignale (79 giorni) e Limone sul Garda (87 giorni). Nel dettaglio: