Covid, nel Bresciano 13 contagiati e 2 morti: dove abitavano le vittime

Pochi contagi ma altri due morti per Covid (che non si vedevano da settimane): è il bilancio del bollettino bresciano di lunedì 18 ottobre. Sono solo 13 i nuovi positivi: 259 sui sette giorni con una media di 37 casi al giorno, stabile sui sette giorni ma ancora in calo (-5,1%) sui sette giorni precedenti. Non si muove anche l'incidenza, da un paio di giorni fissa a 21 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Sono 5 i nuovi decessi Covid in Lombardia, come detto di questi due sono bresciani: un 67enne di Chiari e un uomo residente in Valcamonica (dove non si contavano morti Covid da un mese e mezzo).

Covid: la situazione in Lombardia

Sono 112 i positivi in tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore: 2.015 in sette giorni con una media di 288 casi al giorno, in crescita dell'1,4% sui sette giorni (domenica era +0,7%, sabato +8,5%) e del 2,1% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: sono 340 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (domenica erano 341, sabato 342) e di questi 52 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Speriamo di continuare così: esattamente un anno fa, infatti, in Lombardia si sfiorarono i 3mila positivi in un giorno, con quasi 140 nuovi ingressi in ospedale e più di 1.100 persone già ricoverate.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in appena 9 Comuni. Nel dettaglio:

3 a Brescia,

2 a Leno e Longhena,

1 a Borgosatollo, Calvagese, Carpenedolo, Montichiari, Palazzolo e Ponte di Legno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia