Covid, 216 contagi nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

Continua la risalita autunnale della curva del contagio, a ritmi ben più blandi grazie allo “scudo” della copertura vaccinale: sono 216 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 1.103 in sette giorni con una media di 158 casi al giorno, in aumento dell'8,2% sui sette giorni (mercoledì era +11,4%, martedì +8,3%) e del 20,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 88 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.705 i contagi da Covid rilevati: fanno 8.838 in sette giorni con una media di 1.263 al giorno, in aumento del 7,9% sui sette giorni (mercoledì era +10,6%, martedì +8,2%) e del 19,3% sui sette giorni precedenti. In lieve aumento anche i ricoveri, con un saldo giornaliero di 31 pazienti in più: al 18 novembre sono 640 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 609, martedì 575) e di questi 56 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 8 i decessi per coronavirus in tutta la regione.

Lo stesso giorno di un anno fa, il 18 novembre 2020, il bollettino regionale segnalava 7.633 nuovi casi positivi, 181 nuovi ingressi in ospedale (totale 9.226 di cui 903 in terapia intensiva) e 182 morti in 24 ore. Questo dopo una decina di giorni di zona rossa.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 74 Comuni. Nel dettaglio:

35 a Brescia,

9 a Concesio,

8 a Ospitaletto,

7 a Orzinuovi,

6 a Desenzano,

5 a Carpenedolo, Gardone Riviera, Gussago, Manerbio, Rezzato, Verolavecchia,

4 a Castelmella,

3 a Bedizzole, Borgosatollo, Castenedolo, Collebeato, Cologne, Dello, Gardone Valtrompia, Ghedi, Isorella, Lumezzane, Mura, Nave, Roncadelle, Rovato, Salò, Sirmione, Soiano, Toscolano Maderno, Villanuova, Vobarno,

2 a Berlingo, Caino, Calvisano, Gargnano, Leno, Lograto, Marcheno, Montichiari, Nuvolento, Offlaga, Quinzano, Roè Volciano, San Gervasio, San Zeno, Trenzano, Villa Carcina,

1 a Barghe, Bovezzo, Calvagese, Castegnato, Castelcovati, Cazzago San Martino, Chiari, Darfo Boario Terme, Edolo, Gavardo, Mairano, Manerba, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paitone, Passirano, Polpenazze, Pompiano, Rodengo Saiano, Sale Marasino, Sarezzo, Verolanuova, Vestone e Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia