Covid, contagi in crescita ma scendono i ricoveri: 918 casi e un morto nel Bresciano

Anche il bollettino di venerdì sera conferma il trend di crescita degli ultimi giorni: sono 918 i bresciani risultati positivi ai test effettuati nelle ultime 24 ore; 8.555 in tutta la Lombardia, a fronte di 68.151 tamponi analizzati.

Stabili, a livello regionale, i ricoveri in terapia intensiva, che restano 58. Aumentano invece di 14 unità i pazienti ricoverati nei reparti Covid dei nosocomi lombardi, per un totale di 858.

Una crescita che non si è verificata a livello provinciale: al Civile di Brescia sono 102 le persone positive al virus ricoverate (la scorsa settimana erano 115), di cui sette in rianimazione.

Si segnalano infine altre 26 vittime di coronavirus in Lombardia, di cui una residente a nella nostra provincia: si tratta di una donna di 75 anni di casa a Castrezzato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 156 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: