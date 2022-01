Covid: 5.699 bresciani positivi e 3 morti, nuovi contagi in 203 Comuni

Record di tamponi in Lombardia: ne sono stati processati quasi 320mila in un solo giorno. I contagi sono ancora tanti, oltre un test su dieci è positivo, ma la curva sembra aver ormai avviato la sua (lenta) discesa: il picco è stato finalmente raggiunto? Domanda lecita, soprattutto in vista delle prossime due o tre settimane, quando si vedranno gli effetti dei contagi su ricoveri e decessi. Al 18 gennaio sono 3.971 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (+55 in 24 ore): di questi 267 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Un confronto con il passato. Nella prima ondata si raggiunse il picco dei ricoveri il 4 aprile 2020: 13.328 pazienti Covid in ospedale in Lombardia, 1.326 in terapia intensiva. Nella seconda fu il 22 novembre: 9.340 ricoverati di cui 949 in terapia intensiva. Infine, la terza: il picco fu raggiunto il 27 marzo 2021, con 7.976 pazienti Covid in ospedale (e 852 in terapia intensiva).

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri del bollettino regionale. Sono 5.699 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 31.302 in sette giorni con una media di 4.472 contagi al giorno, in calo del 2,2% sui sette giorni (lunedì era -0,5%, domenica -3,2%) e del 2,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 2.509 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la regione sono 38.823 i nuovi positivi, 222.317 in sette giorni con una media di 31.760 casi al giorno, in calo del 3,4% sui sette giorni e del 5,7% sui sette giorni precedenti. Sono 64 i decessi Covid segnalati nelle ultime 24 ore, oltre 76 al giorno in media negli ultimi sette giorni. Tre i bresciani deceduti: due uomini di 86 e 94 anni che abitavano a Lonato e Brescia, una donna di 84 di Villa Carcina.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 203 Comuni: si salvano solo Cedegolo e Monno. Questi i più colpiti:

768 a Brescia,

136 a Lumezzane,

122 a Desenzano del Garda,

118 a Montichiari,

88 a Rezzato,

86 a Travagliato,

81 a Ospitaletto,

79 a Lonato del Garda,

77 a Palazzolo sull'Oglio,

75 a Sarezzo,

74 a Mazzano,

72 a Cazzago San Martino, Leno, Rovato,

68 a Toscolano Maderno,

66 a Ghedi,

64 a Carpenedolo, Gardone Valtrompia,

62 a Castenedolo,

61 a Chiari, Gussago,

58 a Bedizzole, Darfo Boario Terme,

57 a Concesio,

56 a Calcinato,

55 a Gavardo,

53 a Castegnato, Nave,

52 a Villa Carcina,

51 a Botticino, Castelmella, Erbusco, Iseo,

50 a Prevalle, Rodengo Saiano,

48 a Flero,

47 a Vestone,

46 a Bagnolo Mella, Manerba,

44 a Manerbio,

42 a Borgosatollo,

41 a Salò.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia