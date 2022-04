Covid, pochi tamponi e 201 bresciani positivi: ma c'è un paese senza casi da un mese

Contagi in calo, ancora di più nel giorno di Pasqua quando in Lombardia sono stati processati poco più di 12mila tamponi, e in media sono anche dieci volte tanto: pochi tamponi anche a Pasquetta, dunque la curva nei prossimi giorni risulterà leggermente sbalzata verso il basso. Ma nessun effetto sugli ospedali, nessuna restrizione: tutto merito dei vaccini.

I contagi in provincia di Brescia

I numeri del bollettino regionale. Sono solo 201 i positivi bresciani della domenica di Pasqua, 6.631 in sette giorni con una media di 947 casi al giorno, in calo del 2,9% sui sette giorni e del 3,1% sui sette giorni precedenti: ormai stabile da cinque giorni sotto i mille contagi al giorno di media.

L'incidenza si attesta a quota 532 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Nelle ultime 48 ore nuovi contagi in 157 Comuni. C'è solo un paese che resiste: a Lozio, in Valcamonica, nessun contagio ormai da più di un mese.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.614 i nuovi positivi, 53.711 in sette giorni con una media di 7.673 contagi al giorno, in calo dell'1,9% sui sette giorni e del 2,6% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 18 aprile sono 1.152 i pazienti Covid ricoverati (domenica erano 1.141, sabato 1.161) e di questi 36 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Si segnalano infine 28 decessi per coronavirus in tutta la regione, nelle ultime 24 ore: la media mobile (al rialzo) è di poco inferiore ai 26 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

