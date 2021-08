Covid, 89 contagi in un solo giorno: i nuovi casi Comune per Comune

Come da programma, la “pausa” di Ferragosto – con due giorni di tamponi a ranghi ridotti – potrebbe aver in parte “sballato” la curva dei contagi. Anche in provincia di Brescia, dopo un paio di giorni in discesa si stabilizza sullo 0% (i grafici a fondo pagina) ma sarà da vedere cosa succederà da qui alla prossima settimana. Nel frattempo sono 89 i nuovi positivi in 24 ore, 411 negli ultimi sette giorni con una media di 59 casi al giorno, tale e quale sui sette giorni (martedì era -7,8%, lunedì -1,5%) e in calo del 7,8% sui sette giorni precedenti. Stabile l'incidenza, a quota 33 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Ben diversa la situazione a Mantova e Varese, dove l'incidenza ha già superato quota 50: si tratta del limite per il passaggio in zona gialla, a cui però vanno aggiunti i parametri sull'occupazione degli ospedali (al momento, lontanissimi).

Covid: la situazione in Lombardia

Continua la lenta discesa, invece, in Lombardia, ma non è detto che le cose possano cambiare ancora. Sono 671 i nuovi positivi in 24 ore, 3.532 in sette giorni con una media di 505 contagi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni (martedì era -4,1%, lunedì -1,6%) e del 6,5% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: ad oggi sono 358 i pazienti Covid ricoverati, di cui 39 in gravi condizioni in terapia intensiva. E' bene ricordare, comunque, che in un mese sono raddoppiati (il 18 luglio i ricoverati erano 166): di questi, oltre il 90% non sono vaccinati.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 40 Comuni. Nel dettaglio:

19 a Brescia,

9 a Carpenedolo,

6 a Desenzano del Garda,

3 a Agnosine, Bovezzo, Castrezzato, Concesio, Gussago, Piancogno,

2 a Calcinato, Castenedolo, Esine, Iseo, Muscoline,

1 a Capriolo, Castelmella, Cazzago San Martino, Chiari, Cologne, Erbusco, Flero, Gavardo, Ghedi, Idro, Leno, Manerbio, Mazzano, Monticelli Brusati, Nave, Polpenazze, Poncarale, Prevalle, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rudiano, Sabbio Chiese, Sarezzo, Torbole Casaglia, Vestone e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia