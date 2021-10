Covid, 36 contagiati nel Bresciano: i nuovi casi Comune per Comune

All'alba del 18 ottobre il banco tiene, ancora: non solo in Lombardia ma in tutta Italia, anche se si registrano le prime inversioni di tendenza (si spera temporanee) tra l'altro a Brescia già smentite dai dati. Ma si vedrà. Intanto, i numeri: sono solo 36 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 257 in sette giorni (il dato più basso dal 24 luglio scorso) con una media di 37 casi al giorno, in calo del 5,1% sui sette giorni (sabato era +2,6%, venerdì +2,7%) e del 2,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 21 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

Covid: la situazione in Lombardia

Stabile la situazione in Lombardia dopo l'impennata di sabato (si fa per dire: 150 casi in più in sette giorni): 297 i positivi nelle 24 ore successive, 1.990 in sette giorni in crescita dello 0,7% sui sette giorni (sabato era +8,5%, venerdì -0,4%) e del 9,2% sui sette giorni precedenti. Buone notizie dagli ospedali: ad oggi sono 341 i pazienti Covid ricoverati in tutta la regione (sabato erano 342, venerdì 353) di cui 52 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 24 Comuni. Nel dettaglio:

7 a Brescia,

4 a Leno,

3 a Carpenedolo,

2 a Sarezzo, Seniga,

1 a Adro, Bassano Bresciano, Castelmella, Castenedolo, Chiari, Concesio, Flero, Marone, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Nuvolera, Poncarale, Ponte di Legno, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Sale Marasino e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia